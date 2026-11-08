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Пари Сен Жермен записа 11-та поредна победа във всички турнири, надигравайки намиращия се в зоната на изпадащите Троа с 1:0 на "Парк де Пренс" в десетия кръг на Лига 1.

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Европейският шампион влезе в двубоя в отлична форма, но трябваше да се справя без няколко ключови играчи - Маркиньос, Усман Дембеле, Нуно Мендеш и ККвича Кварацхелия. 

Получи се известна липса на синхрон в състава, а парижани със сигурност не показаха най-доброто от себе си през първото полувреме. Действащият шампион на Лига 1 изпитваше затруднения при създаването на голови положения. От своя страна, Троа създаваше опасности от време на време - първо Рено Рипар стреля покрай гредата, а след това принуди Матвей Сафонов да се намесва след удар с глава.

В крайна сметка ПСЖ намери ритъма си и след като Конате спря Феран Торес при изстрел от малък ъгъл, парижани откриха резултата чрез гол с глава на украинския защитник Иля Забарни. 

Така шампионите вече имат 23 точки и възстановиха преднината си от три точки на градския съперник Париж ФК, който в този кръг надигра Оксер като гост също с 1:0. На трето място е Лил с 18 точки, четвърти е Лион със 17, пети е Рен с 16, а шести Марсилия с 15.

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