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Ливърпул бе част от пореден голов спектакъл в Шампионска лига, а този път мърсисайдци сътвориха впечатляващ обрат, за да стигнат до победата.

На своя "Анфийлд", Ливърпул победи испанския Виляреал с 4:3, макар към 35-ата минута да изоставаше с два гола в резултата.

Така след деветте гола срещу ЛАСК в Австрия преди седмица, Ливърпул сега бе част от дуел със седем гола, а най-добрата новина за феновете на клуба е, че на фона на колебанията във Висшата лига, то в Шампионска лига всичко се развива по план - три победи от три мача.

Но през първият половин час игра всичко бе тотален кошмар за Ливърпул, а тон на ужасяващото представяне даде капитанът Върджил ван Дайк, който по изключително нелеп начин подари топката на противниковия нападател Микаутадзе, а той се възползва от подаръка.

Виляреал удвои в 29-ата минута, а в този момент сякаш мнозина поставяха под съмнение рокадите в състава на треньорът Ираола.

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Снимка: Getty images

Но играчите му реагираха перфектно. Очевидно бе нужен подобен катастрофален старт, за да се събуди отборът на Ливърпул, който изравни още до почивката.

Алексис Макалистър намали с глава след корнер, а уругвайският централен бранител Роналд Араухо донесе изравняването буквално с последното отиграване за полувремето.

С този край на полувремето нещата се очертаваха доста по-лесни за Ливърпул след почивката и мърсисайдци вкараха два бързи гола чрез Макалистър и Вирц, с което поведоха с 4:2 и сякаш решиха срещата.

Това обаче не бе всичко, защото Виляреал намали три минути преди края и си даде надежди за нещо повече в заключителните минути, но осми гол на "Анфийлд" не падна.

Така Ливърпул отново показа слабости в отбрана, но пък успя да ги заличи с представянето в атакуващ план и четирите гола във вратата на "жълтата подводница".

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