"Нерадзурите" са с шест победи от седем кръга

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Интер затвърди първото си място в класирането в Серия "А" и ролята си на фаворит за Скудетото с шеста победа от първите седем кръга.

"Нерадзурите" взеха с 3:1 по традиция трудната визита на Болоня и поне временно увеличиха аванса си на върха с три точки пред Лацио и пет пред Рома, който е с мач по-малко.

Интер все пак трябваше да прави обрат, след като Болоня поведе още в десетата минута чрез Томазо Побега - кадър на градския опонент Милан.

Шампионите обаче изравниха до края на полувремето чрез Тюрам, а след почивката заслужено стигнаха до пълния обрат в Болоня.

Обратът бе факт в 69-ата минута след гол на Аугусто, а десетина минути преди края Бони оформи крайния резултат, който подпечата шестата победа на "нерадзурите".

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Сензацията на кръга до момента определено бе случилото се по-рано днес във Венеция, където домакините постигнаха първия си успех за сезона.

При това срещу един от водещите отбори в страната Наполи с 1:0.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.