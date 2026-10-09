Португалецът вече е само на 20 гола от заветните 1000

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Кристиано Роналдо показа, че все още може да бележи голове, макар и за клубния си Ал Насър в първенството на Саудитска Арабия.

В първия си мач след скандала с португалския национален отбор, 41-годишната суперзвезда откри резултата при победата с 3:0 над Ал Дирия в осмия кръг.

Роналдо вкара в 23-ата минута, след като направи добавка, като преди това удар на Кингсли Коман беше отразен от вратаря.

В 35-ата минута Саму Коста отбеляза след центриране от корнер на Жоао Феликс, а в 77-ата минута Коман също се разписа за крайното 3:0.

Така шампионът Ал Насър излезе поне временно на второто място в класирането с актив от 19 точки, колкото има и лидерът Ал Кадисия.

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Кристиано пък вече е само на 20 гола от заветните 1000.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.