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Кристиано Роналдо показа, че все още може да бележи голове, макар и за клубния си Ал Насър в първенството на Саудитска Арабия.
В първия си мач след скандала с португалския национален отбор, 41-годишната суперзвезда откри резултата при победата с 3:0 над Ал Дирия в осмия кръг.
Роналдо вкара в 23-ата минута, след като направи добавка, като преди това удар на Кингсли Коман беше отразен от вратаря.
В 35-ата минута Саму Коста отбеляза след центриране от корнер на Жоао Феликс, а в 77-ата минута Коман също се разписа за крайното 3:0.
Така шампионът Ал Насър излезе поне временно на второто място в класирането с актив от 19 точки, колкото има и лидерът Ал Кадисия.
Спортът е повече от резултат
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Кристиано пък вече е само на 20 гола от заветните 1000.
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Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.
В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас.
Скъпи читатели,
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.
В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.