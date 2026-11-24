Мачът е определен като такъв с висок риск, а в същия ден е насрочен и протест

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Обжалването на Левски за повече "сини" привърженици в Марсилия очакваното не доведе до положителна развръзка.

Припомняме, че макар Олимпик да посреща Левски на 66-хилядния "Велодром", домакините не спазиха разпоредбите на УЕФА за отпускане на 5% от капацитета за гостуващите фенове и дадоха само 500 билета на "сините".

Това накара Левски да се обърне към УЕФА, но в крайна сметка последната дума по казуса имат френските власти, които определят срещата като такава с висок риск и отказват да пуснат повече от 500 левскари на стадиона.

За това спомага и несигурната обстановка из цяла Франция, както и за готвеният протест в Марсилия в деня на мача - четвъртък 26 ноември.

Заради това Левски остава със скромната бройка от 500 билети, а клубът написа:

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"Левскари, Със заповед на префектурата на департамент Буш-дю-Рон, част от който е Марсилия, бе взето окончателно решение броят на привържениците на "Левски", които могат да присъстват на мача от 5-ия кръг на основната фаза на UEFA Europa League, да бъде ограничен до 500 души. ПФК "Левски" сезира УЕФА, че не е приложено правилото, изискващо минимум 5% от капацитета на стадиона да бъде отпуснат за гостуващите фенове, и че малката квота билети създава огромни затруднения за нашите привърженици. Европейската централа оказа съдействие на клуба, влизайки в комуникация с префектурата и полицията на френския департамент, и потърси възможности за разрешаване на възникналата ситуация, но местните власти отказаха да отпуснат допълнителна бройка от 300 билета. Префектурата на департамент Буш-дю-Рон определя срещата като високорискова, като френските власти изтъкват също високото ниво на терористична заплаха в страната, планиран голям протест в деня на мача (26 ноември) и ограничените полицейски ресурси за обезпечаване на обществения ред. ПФК "Левски" отново изразява своето остро несъгласие с това решение, което лишава стотици наши привърженици от възможността да подкрепят отбора на "Стад Велодром", въпреки че много от тях вече са организирали пътуването си и са направили разходи, за да присъстват на мача във Франция. Клубът благодари на всички левскари за тяхната непрестанна подкрепа. Убедени сме, че въпреки тези ограничения отборът отново ще усети силата на великата синя публика".

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