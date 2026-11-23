Звездата на каталунците има проблеми с глезена и ще остане в Испания

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Барселона няма да поема никакви рискове със състоянието на една от големите си звезди - Ламин Ямал. В понеделник каталунският клуб официално съобщи, че талантливият нападател изпитва леки болки в десния глезен и поради тази причина няма да пътува за гостуването на Сабах в Баку.

Според официалното изявление, разпространено от клуба, отсъствието на испанския национал е единствено предпазна мярка. Треньорският щаб е взел решение да му даде почивка, за да се избегнат всякакви физически усложнения в този важен етап от календара.

Решението подчертава колко внимателно в Барселона подхождат към физическото състояние на своите ключови играчи. Ямал се превърна в безспорна част от плановете на треньора и е един от най-решаващите футболисти за отбора от началото на сезона.

Прогнозите за състоянието на нападателя са оптимистични. Освен ако не настъпи промяна в последния момент, се очаква Ламин Ямал да бъде напълно на разположение за следващия шампионатен ангажимент.

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Това означава, че футболистът би трябвало да се завърне в състава с пълна нормалност за неделния двубой срещу Депортиво Ла Коруня.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.