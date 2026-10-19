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Президентът на Хетафе Анхел Торес обяви, че клубът е заинтересован от подписването на договор с бившия капитан на Реал Мадрид Серхио Рамос.

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"Брат му, неговият агент, говори с мен. Той е в списъка с потенциални нови попълнения. Може да се присъедини към нас. Това е нещо, което преследваме от известно време", цитира Торес вестник AS.

Президентът на клуба също така отбеляза, че старши треньорът Хосе Бордалас дава приоритет на укрепването на фланговете на атаката, тъй като вече разполага с шестима опитни централни защитници.

Последният клуб на 40-годишния Рамос беше мексиканският Монтерей, който той напусна през януари 2026 г. Испанецът преди това е играл за Реал Мадрид, Севиля и ПСЖ.

В Хетафе Рамос може да се събере с друг бивш капитан на Реал Мадрид Дани Карвахал.

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