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Звездата на Реал Мадрид Винисус Жуниор ще пропусне голямото дерби срещу Барселона на 25 октомври, след като дисциплинарната комисия към Ла Лига обяви наказанието му за 4 мача.

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Бразилското крило получи директен червен картон за дърпане на косата на съперников футболист по време на съботния двубой на Реал Мадрид с Виляреал (1:0).

Реал представи аргументи пред комисията и искаше милост за играча, но такава няма - решението днес е за санкция от 4 мача. А само един кръг дели Мадрид и Барселона от дербито Ел Класико на "Камп Ноу" в Каталуня.

Така ситуацията не става никак по-лесна за Реал и Жозе Моуриньо, които и без това изостават на 6 точки зад Барса в класирането след едва 8 кръга.

Ако бъде допуснато поражение при гостуването във вечното дерби, разликата може да стане доста внушителна.

Преди да дойде Ел Класико обаче, двата гранда имат двубои от деветия кръг, които не се очертава да са лесни.

През този уикенд Реал е домакин на Севиля, а Барселона гостува на Бетис.

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