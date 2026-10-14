Бразилското крило получи директен червен картон за дърпане на косата на съперников футболист по време на съботния двубой на Реал Мадрид с Виляреал (1:0).
Реал представи аргументи пред комисията и искаше милост за играча, но такава няма - решението днес е за санкция от 4 мача. А само един кръг дели Мадрид и Барселона от дербито Ел Класико на "Камп Ноу" в Каталуня.
Така ситуацията не става никак по-лесна за Реал и Жозе Моуриньо, които и без това изостават на 6 точки зад Барса в класирането след едва 8 кръга.
Ако бъде допуснато поражение при гостуването във вечното дерби, разликата може да стане доста внушителна.
Спортът е повече от резултат
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Преди да дойде Ел Класико обаче, двата гранда имат двубои от деветия кръг, които не се очертава да са лесни.
През този уикенд Реал е домакин на Севиля, а Барселона гостува на Бетис.