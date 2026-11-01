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След като вече постигна споразумение с Янис Михаилидис и проведе разговори с Андрия Живкович, ръководството на ПАОК официално откри дискусиите и за подновяване на договора на Кирил Десподов.

Поредна информация за завръщане: Ще облече ли Десподов отново червения екип?
Виж още Поредна информация за завръщане: Ще облече ли Десподов отново червения екип?

Макар в България евентуалното завръщане на крилото в ЦСКА да бе представено почти като сигурна сделка, информациите от обкръжението на солунския клуб сочат съвсем различна развръзка, пише Metrosport.

Както шефовете на "черно-белите", така и самият футболист, който след броени дни ще навърши 30 години, имат огромно желание да продължат съвместната си работа и през следващите сезони. Настоящият контракт на българина изтича през лятото, но от ПАОК избраха да стартират преговорите още сега, без да чакат той да се завърне в официалните мачове, показвайки по този начин колко ценят неговите качества.

От своя страна, доскорошният капитан на националния ни отбор също е твърдо решен да остане в тима, с който изживя едни от най-големите моменти в кариерата си.

Офанзивният играч претърпя операция на големия пръст на крака в началото на месец май и оттогава не е записвал официални минути. Преди няколко дни той възобнови пълноценни тренировки с отбора, като идеалният сценарий предвижда завръщането му в игрова обстановка да бъде съпроводено с подписан нов договор.

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