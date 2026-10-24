ЦСКА обяви дългоочакваната от всички фенове на клуба новина. Клубът се завръща на реконструирания стадион "Българска армия" след точно седмица - на 31 октомври (събота) за домакинството срещу Славия.

"Червените" прекараха близо три години далеч от дома, домакинствайки на националния стадион "Васил Левски", докато за това време на едва няколкостотин метра от най-големия стадион у нас, изникна изцяло нов и модерен такъв. Новият "Българска армия", който е с капацитет от 18 540 места за мачовете в родния шампионат и с 16 819 места за евротурнирите, като влиза в четвърта категория на УЕФА - най-високата възможна.

Последният домакински мач на "Армията" в предишния вид на стадиона бе на 10 декември 2023-а срещу Лудогорец (0:1), а последната среща на "Васил Левски" случайно или не също ще бъде срещу разградчани - в понеделник.

Именно в първия ден от новата седмица се чака официалното потвърждение от страна на БФС, като тогава ще има и пълна информация за билетите.

А ето и цялата позиция, която от клуба публикуваха точно в 19:48 часа:

"Армейци,

Дългогодишната ни мечта е факт! Живеехме за този момент, поколения верни армейци жадувахме за този миг. Струваше ни се сън, но всичко вече е реалност Днес имаме щастието и изключителната привилегия да изречем бленуваното:

ЗАВРЪЩАМЕ СЕ У ДОМА! ЗАВРЪЩАМЕ СЕ НА "АРМИЯТА"!

ЦСКА ще изиграе първия си официален мач на изцяло реконструирания стадион "Българска армия" на 31 октомври 2026 г.! Дата, която ще остане със златни букви в клубната ни история - редом до митичните вечери, в които подчинявахме най-големите европейските грандове.

Честито, скъпи армейци!

Нека отново да се съберем в историческия ни дом и да продължим да пишем славната история на нашия велик клуб. Чакат ни хиляди незабравими моменти и уникални емоции на най-модерния стадион в България. Историческият първи двубой на "Армията" ще е домакинският мач срещу Славия от 14-ия кръг на Първа лига, който ще се състои на 31 октомври (събота) от 19:30 ч.

Скъпи армейци,

Направихме и невъзможното, за да ускорим всички срокове и да изпреварим графика, за да можем отново да ви приветстваме в нашия дом. И ние - като вас, изгаряхме от нетърпение да сбъднем общата ни мечта. Остана само официалното потвърждение от БФС, което - имаме уверение от тяхна страна, че ще получим до вторник (27 октомври). Веднага след това ще стартираме продажбата на билети за мача. Има процеси, които няма как да прескочим. Все още текат важни довършителни дейности и тестове на някои от системите на стадиона, които ще продължат и след двубоя със Славия. Затова ви молим за разбиране при възникване на евентуални трудности или проблеми по време на първото ни домакинство. Призоваваме ви за търпение и подкрепа - в името на ЦСКА и сбъдването на общата ни мечта.

Вярваме, че завръщането в нашия дом - макар и с цената на временни логистични компромиси, ще донесе допълнителен импулс в представянето на любимия отбор. Тук дори въздухът е различен - духът на "Армията" ще ни поведе към новите победи! След няколко срещи с организираните фенове взехме решение, че след като има нужда от още малко техническо време за довършване на тестовете по новия билетен портал на ЦСКА, няма нужда да прибързваме с продажбата на сезонни абонаментни карти. Тяхната продажба ще започне по време на зимната пауза в шампионата, но това по никакъв начин няма да отнеме предимството на нашите най-верни привърженици.

За предстоящите 2 шампионатни домакинства до Коледа (срещу Славия на 31 октомври и срещу Септември в началото на декември) ще се продават билети, чиято цена ще включва обичайното намаление за притежател на абонаментна карта. Билетите ще могат да бъдат закупени от всеки притежател на фен карта на ЦСКА (информация за фен регистрацията: https://shorturl.at/9Gus7.

"Продажбата на билети за двубоя със Славия ще стартира на 27 октомври (вторник), като на 27 октомври услугата ще е достъпна само за притежателите на абонаментни карти на ЦСКА за миналия сезон (2025/2026 г.), които ще могат да закупят по 1 билет при регистриране на своята карта. На 28 октомври останалите билети ще бъдат пуснати в свободна продажба за всеки притежател на фен карта на ЦСКА. В понеделник (26 октомври) ще информираме за цените и начините за закупуване на билети за двубоя със Славия.

За двете предстоящи домакинства на ЦСКА от UEFA Conference League - срещу Трабзонспор на 26 ноември и срещу Тюн на 17 декември, както и за потенциалното домакинство от осминафиналите за Купата на България, в продажба също ще са входни билети. През следващите дни очаквайте допълнителни подробности за билетите, начина на влизане, технологичните възможности на стадиона и др. Държим да подчертаем, че първоначално планираната празнична програма за официалното откриване на стадиона ще се състои на по-късен етап, когато ще можем да се насладим напълно на всички възможности, които новата "Армия" има.

В деня на мача срещу Славия ви каним в новия ни дом 2 часа преди началото на срещата, за да изживеем заедно на емоцията от завръщането на "Българска армия".

САМО ЦСКА!"