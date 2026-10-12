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Атанас Рибарски ще остане селекционер на българския национален отбор по футбол до края на годината.

Национален отбор

Той ще продължи да води България със статут на временен селекционер, а целта на БФС е да намери нов постоянен човек за поста, който да започне работа от следващата година.

Досегашният селекционер Александър Димитров хвърли оставка след втория мач от турнира Лига на нациите, а при оставащи две срещи в следващите няколко дни от БФС трябваше да реагират бързо с негов временен заместник.

Така бе привикан селекционерът на юношите до 19 Атанас Рибарски. Той ръководи гостуванията на Исландия и Люксембург, а при липсата на вариант за постоянен селекционер, то Рибарски ще остане на поста до края на годината.

Това означава, че той ще ръководи домакинството на Исландия през ноември и визитата на Естония, с които се слага край на участието ни в турнира Лига на нациите.

Решението бе взето по време на днешния Изпълком на БФС, като президентът Георги Иванов лично го потвърди на последвалата пресконференция.

"Приета е оставката на Александър Димитров и е утвърден Атанас Рибарски за следващите два мача в Лига на нациите. Даваме си време, за да направим анализ какъв треньор ще ни трябва за националните отбори. Преговори с други селекционери? Говорим с няколко треньори, работили в различни национални отбори и големи първенства. Идеята е, че не искаме да бързаме.

Играта при Александър Димитров беше лоша. Рибарски беше приет добре от футболистите и имаше добър резултат срещу Люксембург. До 30-ата минута срещу Исландия също беше добре, затова му даваше шанс да завърши цикъла. Искам да виждам националния отбор както срещу Люксембург, но Люксембург не е критерий", сподели той по темата.

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