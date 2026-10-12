Официално: Временният селекционер Атанас Рибарски остава на поста до края на годината
Той ще води оставащите два мача от турнира Лига на нациите
Атанас Рибарски ще остане селекционер на българския национален отбор по футбол до края на годината.
Национален отбор
Той ще продължи да води България със статут на временен селекционер, а целта на БФС е да намери нов постоянен човек за поста, който да започне работа от следващата година.
Досегашният селекционер Александър Димитров хвърли оставка след втория мач от турнира Лига на нациите, а при оставащи две срещи в следващите няколко дни от БФС трябваше да реагират бързо с негов временен заместник.
Така бе привикан селекционерът на юношите до 19 Атанас Рибарски. Той ръководи гостуванията на Исландия и Люксембург, а при липсата на вариант за постоянен селекционер, то Рибарски ще остане на поста до края на годината.
Това означава, че той ще ръководи домакинството на Исландия през ноември и визитата на Естония, с които се слага край на участието ни в турнира Лига на нациите.
Решението бе взето по време на днешния Изпълком на БФС, като президентът Георги Иванов лично го потвърди на последвалата пресконференция.
"Приета е оставката на Александър Димитров и е утвърден Атанас Рибарски за следващите два мача в Лига на нациите. Даваме си време, за да направим анализ какъв треньор ще ни трябва за националните отбори. Преговори с други селекционери? Говорим с няколко треньори, работили в различни национални отбори и големи първенства. Идеята е, че не искаме да бързаме.
Играта при Александър Димитров беше лоша. Рибарски беше приет добре от футболистите и имаше добър резултат срещу Люксембург. До 30-ата минута срещу Исландия също беше добре, затова му даваше шанс да завърши цикъла. Искам да виждам националния отбор както срещу Люксембург, но Люксембург не е критерий", сподели той по темата.