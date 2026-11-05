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Темата на деня не само в Португалия продължава да е оттеглянето на Кристиано Роналдо от националния отбор, а човекът, който бе залят с лавина от критики и обиди по темата "Кристиано" още преди месец, нямаше как да не вземе отношение.

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Селекционерът на тима Жорже Жезус се оказа от грешната страна на конфликт с мегазвездата по време на предишната пауза за националните отбори, когато Роналдо си събра багажа и напусна лагера. Опитният треньор опита да обясни своята гледна точка, но феновете трудно приемат, че техният голям любимец може да е в грешка, а не наставникът.

Жезус коментира днес новината за оттеглянето на нападателя, за когото още тогава каза, че винаги е добре дошъл в тима и ще получи повиквателна за двубоите идната седмица в Лигата на нациите. Сега няма да се наложи да праща такава до Саудитска Арабия.

"Разбира се, че съм изненадан - коментира треньорът. - Роналдо е глобална икона, а и символ, както и пример за хората в Португалия. Той е лидер на националния тим и е дал изключително много за него. Аз го помолих да продължи, защото имаме нужда от него в състава. Но това е неговото решение и всички ние го приемаме с пълно уважение."

 

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