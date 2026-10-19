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Ясен е съдията, който ще ръководи предстоящото Ел Класико. Според испанските медии това е 35-годишниятХавиер Албероа Рохас.

Той още не е свирил мач между Барселона и Реал Мадрид, но феновете на "лос бланкос" скочиха срещу евентуалното му назначение.

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Причината е мачът срещу Жирона през април тази година, когато Килиан Мбапе бе ударен с лакът в наказателното поле две минути преди края. Нападателят получи аркада на дясната вежд и лицето му се покри с кръв, но Арбелоа не отсъди дузпа, а ВАР също не се намеси и в крайна сметка двубоят завърши 1:1.

Името на Арбелоа бе замесено и в случая "Негрейра". Според разследването той е сред реферите, които са наемали сина на бившия вицепрезидент на Техническия комитет на съдиите (CTA) за "коучинг услуги" и психологическа подготовка. Самият рефер отрече да има нещо общо с корупционните обвинения срещу семейство Негреира, като е използвал услугите на сина само в качеството на професионален спортен психолог.

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