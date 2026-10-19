Причината е мачът срещу Жирона през април тази година, когато Килиан Мбапе бе ударен с лакът в наказателното поле две минути преди края. Нападателят получи аркада на дясната вежд и лицето му се покри с кръв, но Арбелоа не отсъди дузпа, а ВАР също не се намеси и в крайна сметка двубоят завърши 1:1.
Името на Арбелоа бе замесено и в случая "Негрейра". Според разследването той е сред реферите, които са наемали сина на бившия вицепрезидент на Техническия комитет на съдиите (CTA) за "коучинг услуги" и психологическа подготовка. Самият рефер отрече да има нещо общо с корупционните обвинения срещу семейство Негреира, като е използвал услугите на сина само в качеството на професионален спортен психолог.