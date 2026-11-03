Провинението на Идриз е хулиганска проява, при която е счупил крак на малолетно момче от Асеновград.
Наказанието е наложено след споразумение с прокуратурата, одобрено от съда в Асеновград и има силует на влязла в сила присъда.
Спортът е повече от резултат
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Въпросният инцидент се е случил на 1 февруари 2025-а, когато Идриз все още не е бил навършил пълнолетие и е признат за виновен в умишлено причиняване на средна телесна повреда.
В рамките на шестмесечния период Идриз е задължен да се подписва два пъти седмично пред пробационен служител и да провежда задължителни срещи с него.
18-годишният Идриз вече има 35 мача с екипа на Локомотив и е смятан за един от най-големите таланти на родния футбол. Името му се свързваше с редица клубове в чужбина, но очевидно младият играч има своите сериозни проблеми извън терена.