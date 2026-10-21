"Моля да се уважава личното пространство на футболисти и да не се правят допълнителни разследвания", се казва в комюникето, като не се дават повече подробности. От Байерн изразиха пълна подкрепа и солидарност с Кимих и семейството му. Не се уточнява кога Кимих ще се присъедини към отбора.
Байерн и Арсенал се срещат в едно от дербитата на Шампионската лига до момента, като баварците са полуфиналист от миналата година, а "артилеристите" загубиха финала от Пари Сен Жермен.
Германският шампион е непобеден в последните си 39 мача като домакин в турнира. Байерн ще бъде и без треньора си Венсан Компани, който е болен, без Майкъл Олисе, който е наказан, а вратарят Мануел Нойер е под въпрос.