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Германският национал на Байерн (Мюнхен) Йозуа Кимих отпадна в последния момент от групата на тима за двубоя срещу Арсенал тази вечер в Шампионската лига заради смърт в семейството, съобщиха от клуба.

Шампионска лига

"Моля да се уважава личното пространство на футболисти и да не се правят допълнителни разследвания", се казва в комюникето, като не се дават повече подробности. От Байерн изразиха пълна подкрепа и солидарност с Кимих и семейството му. Не се уточнява кога Кимих ще се присъедини към отбора.

Байерн и Арсенал се срещат в едно от дербитата на Шампионската лига до момента, като баварците са полуфиналист от миналата година, а "артилеристите" загубиха финала от Пари Сен Жермен.

Германският шампион е непобеден в последните си 39 мача като домакин в турнира. Байерн ще бъде и без треньора си Венсан Компани, който е болен, без Майкъл Олисе, който е наказан, а вратарят Мануел Нойер е под въпрос.

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