24-годишният английски национал се превърна във водеща фигура, откакто се присъедини към Челси от Манчестър Сити през 2023-а година, като отбеляза 91 гола в 138 мача във всички турнири. Талантът му блесна много силно при спечелването на Световното клубно първенство и Лигата на конференциите на УЕФА.
"Разговорите със собствениците, спортните директори и, разбира се, с мениджъра ми вдъхнаха голяма увереност. Така че подписването на договора беше правилното решение", каза Палмър, цитиран от страницата на Челси.
"Като разговарям и с останалите играчи виждам, че всички споделят едни и същи амбиции. Чувствам, че тук ще печелим големи трофеи постоянно."
Челси сключи дългосрочни договори с няколко играчи от първия отбор и с изгряващи таланти. Нападателят Жоао Педро наскоро подписа споразумение до 2034-а, а крилото Педро Нето се договори за шестгодишен контракт миналия месец.
Челси, заемащ 10-то място във временното класиране на Висшата лига, приема Борнемут по-късно днес при подновяването на първенството след 16-дневна пауза за мачове от Лигата на нациите.