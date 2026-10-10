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Атакуващият полузащитник Коул Палмър удължи договора си с Челси и ще остане на стадион "Стамфорд Бридж" до 2034-а година, съобщиха от клуба.

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24-годишният английски национал се превърна във водеща фигура, откакто се присъедини към Челси от Манчестър Сити през 2023-а година, като отбеляза 91 гола в 138 мача във всички турнири. Талантът му блесна много силно при спечелването на Световното клубно първенство и Лигата на конференциите на УЕФА.

"Разговорите със собствениците, спортните директори и, разбира се, с мениджъра ми вдъхнаха голяма увереност. Така че подписването на договора беше правилното решение", каза Палмър, цитиран от страницата на Челси.

"Като разговарям и с останалите играчи виждам, че всички споделят едни и същи амбиции. Чувствам, че тук ще печелим големи трофеи постоянно."

Челси сключи дългосрочни договори с няколко играчи от първия отбор и с изгряващи таланти. Нападателят Жоао Педро наскоро подписа споразумение до 2034-а, а крилото Педро Нето се договори за шестгодишен контракт миналия месец.

Челси, заемащ 10-то място във временното класиране на Висшата лига, приема Борнемут по-късно днес при подновяването на първенството след 16-дневна пауза за мачове от Лигата на нациите.

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