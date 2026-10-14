Кейн вкара от дузпа в 54-ата минута и от игра в 60-ата, а статистиците бързо изчислиха, че той е задминал аржентинската легенда Лионел Меси в една конкретна класация, когато става дума за Шампионска лига. Меси има 35 гола в турнира след навършвнето на 30-годишна възраст, а попаденията на Кейн вече са 36 в 40 мача, откакто е прехвърлил тридесетте.
Също така 33-годишният английски голмайстор вече е отбелязвал в девет последователни мача от турнира - нещо, с което могат да се похвалят единтвено Рууд ван Нистелрой, Роберт Левандовски и Кристиано Роналдо.
Вероятно няма да има изненадани, че рекордът е на Кристиано, който се е разписвал в 11 последователни мача в елитния турнир.