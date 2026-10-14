Google Добавете ни като предпочитан източник в Google

Хари Кейн вкара два от трите гола за Байерн (Мюнхен) при фиаското като гост на норвежкия шампион Викинг (Ставангер).

Шампионска лига

Баварците изоставаха с два гола, след това направиха обрат и поведоха с 3:2, но допуснаха изравняване в последната минута.

Кейн вкара от дузпа в 54-ата минута и от игра в 60-ата, а статистиците бързо изчислиха, че той е задминал аржентинската легенда Лионел Меси в една конкретна класация, когато става дума за Шампионска лига. Меси има 35 гола в турнира след навършвнето на 30-годишна възраст, а попаденията на Кейн вече са 36 в 40 мача, откакто е прехвърлил тридесетте.

Също така 33-годишният английски голмайстор вече е отбелязвал в девет последователни мача от турнира - нещо, с което могат да се похвалят единтвено Рууд ван Нистелрой, Роберт Левандовски и Кристиано Роналдо.

Вероятно няма да има изненадани, че рекордът е на Кристиано, който се е разписвал в 11 последователни мача в елитния турнир.

Google Добавете ни като предпочитан източник в Google
ИЗБРАНО
Докараха в СДВР тримата арестувани за убийството на Слави Бинев (снимки) Днес
Докараха в СДВР тримата арестувани за убийството на Слави Бинев (снимки)
126240
Майката на драконите на 40: Тя преживя две мозъчни аневризми и спечели собствената си "Игра на тронове" Лайф
Майката на драконите на 40: Тя преживя две мозъчни аневризми и спечели собствената си "Игра на троно...
5076
Тръмп обяви нов автомобилен завод на "Ауди" за над 4 млрд. долара в САЩ Бизнес
Тръмп обяви нов автомобилен завод на "Ауди" за над 4 млрд. долара в САЩ
4118
Вижте кой спечели билети за световноизвестния оркестър "100-те унгарски цигулки" в Зала 1 на НДК Impressio
Вижте кой спечели билети за световноизвестния оркестър "100-те унгарски цигулки" в Зала 1 на НДК
2069
Емоции на три колела в Амстердам Trip
Емоции на три колела в Амстердам
3255
Оставихте сварените макарони на плота? След колко часа вече не са безопасни Вкусотии
Оставихте сварените макарони на плота? След колко часа вече не са безопасни
1159
Слънчев ще бъде изборният ден, часовникът се върна час назад Времето
Слънчев ще бъде изборният ден, часовникът се върна час назад
1467