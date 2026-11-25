Германският национал почти не е играл този сезон

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Ръководството на Байерн (Мюнхен) излезе с официална позиция, свързана с казуса с Джамал Мусиала. Националът на Германия претърпя два припадъка в началото на сезона и почти не е играл през настоящата кампания. В последните дни пък се появиха какви ли не твърдения, включително такива, че баварците обмислят раздяла с крилото или намаляване на заплатата му, защото той не е пълноценна част от състава на Венсан Компани.

Клубните легенди Ули Хьонес и Карл-Хайнц Румениге пък изразиха мнение, че Мусиала едва ли ще се върне на познатото си отпреди припадъците ниво.

"Вчера (вторник) се проведе конструктивна среща между Байерн Мюнхен и представителите на Джамал Мусиала. За двете страни здравето на играча е над всичко останало. Мусиала получава пълна подкрепа по пътя към своето възстановяване. Предвид многобройните слухове през последните дни, ФК Байерн и 11WINS - агенцията, представляваща Джамал, биха искали да внесат яснота: Джамал Мусиала е преминал първоначален преглед на 22 април 2025 г. поради симптоми, наподобяващи абсанси. Това се случи в координация с ФК Байерн и медицинския екип на клуба, непосредствено след първата поява на неврологичните симптоми.

ФК Байерн и представителите на Мусиала се споразумяха да продължат разговорите в дух на партньорство и при пълна поверителност", гласи позицията на Байерн.

Шампионът на Германия често се сблъсква с проблеми от здравословен характер този сезон - първо бе Мусиала, а после и Венсан Компани, който също припадна и бе доста време далеч от отбора си. Носителят на "Златната топка" Хари Кейн пък е аут за няколко месеца заради скъсани връзки на глезена.

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