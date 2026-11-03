Евертън победи Нюкасъл с 1:0 като гост в последния мач от деветия кръг на английската Висша лига.
Единственото попадение вкара Тиерно Бари, който реализира след грешка на вратаря на домакините Лукаш Хорничек. В осмата минута на добавеното време за втори жълт картон бе изгонен Джейкъб Рамзи от домакините.
С успеха Евертън събра 13 точки и се изкачи на седмо място в класирането. Нюкасъл е 13-и с две точки по-малко, като допусна втора поредна загуба у дома, а и като цяло се представя неубедително през сезона.
През миналата седмица тимът отпадна и от Купата на Лигата след поражение пак от Евертън, но като гост.
Затова не бе изненада, че след последния сигнал вярната и гореща публика на домакините освирка представянето, но най-вече мениджъра Матиас Яйсле, който и без това бе посрещнат скептично през лятото.