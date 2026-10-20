За седмица отборът от Дортмунд трябваше да играе на двата края на футболна Европа

695 Снимка: АР/БТА

Доскорошният лидер в немската Бундеслига - Борусия (Дортмунд), не допусна нова издънка в своя екзотична визита и успя да победи Сабах с 2:1 като гост в мач от основната фаза на Шампионска лига.

Визитата на "Тофик Бахрамов" на брега на Каспийско море за Борусия дойде само седмица, след като "жълто-черните" бяха отвъд северната полярна окръжност, където загуби от норвежкия Бодьо с 0:1.

Само за седмица Борусия трябваше да смени мач на около 0 градуса на изкуствен терен с мач при над 20 градуса в Баку в момента, като във втория случай издънка нямаше, макар нещата отново да не минаха леко за немския тим.

Борусия откри резултата още в 10-ата минута чрез Гираси, но отборът на Сабах, който преди седмица постигна историческа първа победа в Шампионска лига на същия този стадион отново показа характер и успя да изравни до почивката.

След центриране от пряк свободен удар южноафриканецът Ейдън МакКарти изравни с глава, а 1:1 остана резултатът до почивката.

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Борусия обаче бързи излезе напред, още в 53-ата минута чрез Гираси. До края немският тим не вкара нов гол, с който да реши мача по-рано, но в все пак удържа и този аванс, за да постигне втори успех от три мача в турнира.

В другия мач от ранната програма на Шампионска лига турският Фенербахче изживя ужасно разочарование, допускайки гол в последната минута за 2:2 срещу Славия (Прага).

Турците стартираха вечерта мечтано, защото само след 11 минути футбол на собствения си стадион имаха аванс от 2:0, но в крайна сметка не спечелиха срещата.

Славия върна един гол още в 15-ата минута, а трибуните в Истанбул бяха смълчани в последната 90-ата минута, когато Павел Качор се разписа за 2:2 и така отне от Фенербахче шанса за първа победа в основна фаза на Шампионска лига от 19 години насам, когато на същия този стадион победиха ЦСКА (Москва) с 3:1.

През същия този стадион Славия (Прага) победи румънския Стяуа, като също до днес все още няма победа в основната фаза на най-силния клубен турнир на планетата.

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