Google Добавете ни като предпочитан източник в Google

Доскорошният лидер в немската Бундеслига - Борусия (Дортмунд), не допусна нова издънка в своя екзотична визита и успя да победи Сабах с 2:1 като гост в мач от основната фаза на Шампионска лига.

Шампионска лига

Визитата на "Тофик Бахрамов" на брега на Каспийско море за Борусия дойде само седмица, след като "жълто-черните" бяха отвъд северната полярна окръжност, където загуби от норвежкия Бодьо с 0:1.

Само за седмица Борусия трябваше да смени мач на около 0 градуса на изкуствен терен с мач при над 20 градуса в Баку в момента, като във втория случай издънка нямаше, макар нещата отново да не минаха леко за немския тим.

Борусия откри резултата още в 10-ата минута чрез Гираси, но отборът на Сабах, който преди седмица постигна историческа първа победа в Шампионска лига на същия този стадион отново показа характер и успя да изравни до почивката.

След центриране от пряк свободен удар южноафриканецът Ейдън МакКарти изравни с глава, а 1:1 остана резултатът до почивката.

Борусия обаче бързи излезе напред, още в 53-ата минута чрез Гираси. До края немският тим не вкара нов гол, с който да реши мача по-рано, но в все пак удържа и този аванс, за да постигне втори успех от три мача в турнира.

Снимка: АР/БТА

В другия мач от ранната програма на Шампионска лига турският Фенербахче изживя ужасно разочарование, допускайки гол в последната минута за 2:2 срещу Славия (Прага).

Турците стартираха вечерта мечтано, защото само след 11 минути футбол на собствения си стадион имаха аванс от 2:0, но в крайна сметка не спечелиха срещата.

Славия върна един гол още в 15-ата минута, а трибуните в Истанбул бяха смълчани в последната 90-ата минута, когато Павел Качор се разписа за 2:2 и така отне от Фенербахче шанса за първа победа в основна фаза на Шампионска лига от 19 години насам, когато на същия този стадион победиха ЦСКА (Москва) с 3:1.

През същия този стадион Славия (Прага) победи румънския Стяуа, като също до днес все още няма победа в основната фаза на най-силния клубен турнир на планетата.

 

Google Добавете ни като предпочитан източник в Google
ИЗБРАНО
Докараха в СДВР тримата арестувани за убийството на Слави Бинев (снимки) Днес
Докараха в СДВР тримата арестувани за убийството на Слави Бинев (снимки)
126240
Майката на драконите на 40: Тя преживя две мозъчни аневризми и спечели собствената си "Игра на тронове" Лайф
Майката на драконите на 40: Тя преживя две мозъчни аневризми и спечели собствената си "Игра на троно...
5076
Тръмп обяви нов автомобилен завод на "Ауди" за над 4 млрд. долара в САЩ Бизнес
Тръмп обяви нов автомобилен завод на "Ауди" за над 4 млрд. долара в САЩ
4118
Вижте кой спечели билети за световноизвестния оркестър "100-те унгарски цигулки" в Зала 1 на НДК Impressio
Вижте кой спечели билети за световноизвестния оркестър "100-те унгарски цигулки" в Зала 1 на НДК
2069
Емоции на три колела в Амстердам Trip
Емоции на три колела в Амстердам
3255
Оставихте сварените макарони на плота? След колко часа вече не са безопасни Вкусотии
Оставихте сварените макарони на плота? След колко часа вече не са безопасни
1159
Слънчев ще бъде изборният ден, часовникът се върна час назад Времето
Слънчев ще бъде изборният ден, часовникът се върна час назад
1467