Google Добавете ни като предпочитан източник в Google

Във вторник вечер Лестър Сити победи с 4:0 като гост Бромли на неговия малък, скромен стадион за около 5800 души в покрайнините на Лондон. Мач, за който вероятно дори не сте чули покрай сблъсъци като ПСЖ - Барселона в Шампионската лига по същото време. Нормално. Този двубой бе от програмата на Лига 1, което е третото по сила ниво на английския футбол.

Още по темата

Лестър с победата се кротна на десето място в дивизията. Има 15 точки и 7 го делят от първите два тима в класирането. А те влизат директно в Чемпиъншип в края на сезона.

Любопитни тук са не всички тези детайли, а фактът, че точно преди 10 години, плюс минус няколко дни, "лисиците" бяха във фокуса на вниманието, както е днес ПСЖ - Барса.

По-конкретно казано. На 18 ноември 2016-а Риад Марез вкара единствения гол и Лестър би у дома Копенхаген с 1:0 в мач от групите на Шампионската лига. С девет точки от първите три двубоя, работата "беше опечена" и елиминациите бяха формалност. Лестър, сензационен шампион на Англия за предходния сезон, гледаше към място сред най-силните 16 тима на континента. Стигна четвъртфинал по-късно същия сезон.

Сега е в трета лига и дори не изглежда като фаворит да изкачи едно стъпало идното лято. Как се стигна до това? Въпросът е сложен, свързан с огромни икономически проблеми на шефовете, отнемания на точки, както и драматично отпадане миналия сезон от Чемпиъншип, въпреки че в състава имаше национални състезатели и дори някои оцелели герои от годините по върховете във Висшата лига.

През това лято пък имаше и трансферно ембарго, вдигнато в последните дни преди затварянето на пазара. Ето такива са проблемите на Лестър, който играе пред над 20 000 всеки домакински мач и днес, въпреки че е в третото ниво.

Хората вярват, защото не са забравили. И как да забравят, като не беше толкова отдавна - само преди 10 години отборът им беше най-романтичният и сензационен шампион, а после стигна четвъртфинал в турнира на най-добрите отбори в Европа.

 

Google Добавете ни като предпочитан източник в Google
ИЗБРАНО
Докараха в СДВР тримата арестувани за убийството на Слави Бинев (снимки) Днес
Докараха в СДВР тримата арестувани за убийството на Слави Бинев (снимки)
126240
Майката на драконите на 40: Тя преживя две мозъчни аневризми и спечели собствената си "Игра на тронове" Лайф
Майката на драконите на 40: Тя преживя две мозъчни аневризми и спечели собствената си "Игра на троно...
5076
Тръмп обяви нов автомобилен завод на "Ауди" за над 4 млрд. долара в САЩ Бизнес
Тръмп обяви нов автомобилен завод на "Ауди" за над 4 млрд. долара в САЩ
4118
Вижте кой спечели билети за световноизвестния оркестър "100-те унгарски цигулки" в Зала 1 на НДК Impressio
Вижте кой спечели билети за световноизвестния оркестър "100-те унгарски цигулки" в Зала 1 на НДК
2069
Емоции на три колела в Амстердам Trip
Емоции на три колела в Амстердам
3255
Оставихте сварените макарони на плота? След колко часа вече не са безопасни Вкусотии
Оставихте сварените макарони на плота? След колко часа вече не са безопасни
1159
Слънчев ще бъде изборният ден, часовникът се върна час назад Времето
Слънчев ще бъде изборният ден, часовникът се върна час назад
1467