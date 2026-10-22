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Във вторник вечер Лестър Сити победи с 4:0 като гост Бромли на неговия малък, скромен стадион за около 5800 души в покрайнините на Лондон. Мач, за който вероятно дори не сте чули покрай сблъсъци като ПСЖ - Барселона в Шампионската лига по същото време. Нормално. Този двубой бе от програмата на Лига 1, което е третото по сила ниво на английския футбол.

Лестър с победата се кротна на десето място в дивизията. Има 15 точки и 7 го делят от първите два тима в класирането. А те влизат директно в Чемпиъншип в края на сезона.

Любопитни тук са не всички тези детайли, а фактът, че точно преди 10 години, плюс минус няколко дни, "лисиците" бяха във фокуса на вниманието, както е днес ПСЖ - Барса.

По-конкретно казано. На 18 ноември 2016-а Риад Марез вкара единствения гол и Лестър би у дома Копенхаген с 1:0 в мач от групите на Шампионската лига. С девет точки от първите три двубоя, работата "беше опечена" и елиминациите бяха формалност. Лестър, сензационен шампион на Англия за предходния сезон, гледаше към място сред най-силните 16 тима на континента. Стигна четвъртфинал по-късно същия сезон.

Сега е в трета лига и дори не изглежда като фаворит да изкачи едно стъпало идното лято. Как се стигна до това? Въпросът е сложен, свързан с огромни икономически проблеми на шефовете, отнемания на точки, както и драматично отпадане миналия сезон от Чемпиъншип, въпреки че в състава имаше национални състезатели и дори някои оцелели герои от годините по върховете във Висшата лига.

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През това лято пък имаше и трансферно ембарго, вдигнато в последните дни преди затварянето на пазара. Ето такива са проблемите на Лестър, който играе пред над 20 000 всеки домакински мач и днес, въпреки че е в третото ниво.

Хората вярват, защото не са забравили. И как да забравят, като не беше толкова отдавна - само преди 10 години отборът им беше най-романтичният и сензационен шампион, а после стигна четвъртфинал в турнира на най-добрите отбори в Европа.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.