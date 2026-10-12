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Водещото френско спортно издание "L'Equipe" обърна внимание на ЦСКА и победата с 3:2 над ЦСКА 1948 в Бистрица снощи.

ЦСКА

Причината за интереса е фактът, че в четвъртък ЦСКА посреща лидера в местния шампионат Монако в първи мач от основната фаза на Лигата на конференциите.

Така двубоят между ЦСКА и ЦСКА 1948 попадна в "L'Equipe" със специален материал, в който французите не остават очаровани от видяното като игра.

Авторът пише, че въпреки победата играта на съперника на Монако не е била убедителна.

Ето и какво пише в материала:

"Първият съперник на Монако в тазгодишното издание на Лигата на конференциите - този четвъртък от 18:45 ч. - спечели мача си от първенството в неделя. Става дума за ЦСКА, но българите не убедиха с представянето си.

Въпреки победата си ЦСКА не успя да вдъхне увереност преди домакинството си на Монако в първия кръг на Лигата на конференциите този четвъртък от 18:45 ч. В мач от 11-ия кръг на първенството българският тим гостува на съименника си ЦСКА 1948.

Гостите бързо натрупаха солидна преднина с головете на Бруно Жордао в 19-ата минута и Йоанис Питас в 28-ата. През второто полувреме обаче домакините успяха да изравнят чрез Елиас Франко в 56-ата минута и Атанас Илиев в 68-ата.

Когато равенството изглеждаше неизбежно, Бруно Жордао донесе трите точки на своя отбор с втория си гол в мача в самия край - в 90-ата минута, оформяйки крайното 3:2.

Тази победа позволява на столичния тим временно да запази позицията си на най-близък преследвач на Левски.

Междувременно футболистите на Монако не успяха да надградят представянето си тази събота, след като завършиха 2:2 срещу Тулуза".

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