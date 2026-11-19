Аржентинецът беше представен от клуба и се запозна с играчите

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Маурисио Почетино отправи послание към привържениците на Манчестър Юнайтед, като обеща, че това ще бъде "специален сезон", въпреки катастрофалното начало, което оставя отбора на 18-о място във Висшата лига с едва една победа в първите 10 мача.

Новият треньор на "червените дяволи" пристигна в Манчестър в сряда сутринта с частен самолет и се срщена с новите си играчи. Това се случи само часове, след като за последен път води националния отбор на САЩ.

В хода на натоварения си първи ден на новата работа, аржентинецът отправи директно послание към феновете на клуба, призовавайки за единство.

"Здравейте, "червените", тук е Маурисио Почетино", каза той във видеоклип, публикуван в профила на "Юнайтед" в социалната мрежа X.. "Нямам търпение да се запозная с вас. Чувал съм толкова хубави неща за вас. Надявам се, че работейки заедно и изграждайки връзка помежду си, ще донесем много щастие. Това ще бъде специален сезон - сезон, в който да си оказваме подкрепа, да вдъхновим играчите си да се борят на терена и да постигнем резултатите, които заслужаваме."

Заедно с Почетино в Юнайтед пристига и екип от верни сътрудници, с които той е работил в Еспаньол, Саутхемптън, Тотнъм, Пари Сен Жермен, Челси и националния отбор на САЩ.

В последното си интервю като селекционер на националния отбор на САЩ, дадено във вторник вечерта, Почетино обеща, че като мениджър на Юнайтед ще сложи край на доминацията на Манчестър Сити в града. Той обаче не уточни дали ще го направи с победи на терена или заради предстоящите наказания за финансови измами на "гражданите".

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