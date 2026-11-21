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Манчестър Юнайтед е платил малко над 8.5 милиона евро на федерацията на САЩ по футбол, за да наеме треньора Маурисио Почетино.
Това става ясно от публикуваните отчетни данни на клуба.
И с това сумата, платена за нови наставници и неустойките за уволнените такива, откакто Юнайтед се раздели със сър Алекс Фъргюсън през 2013-а, вече е надхвърлила 100 милиона евро.
Дейвид Мойс, Луис ван Гаал, Жозе Моуриньо, Ерик тен Хаг, Оле Солскяр, Рубен Аморим и Майкъл Карик дотук са постоянните мениджъри, назначени за периода.
Почетино е седмият.
Спортът е повече от резултат
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Извън тях още петима бяха начело на отбора като временни варианти.
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В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас.
Скъпи читатели,
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.
В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.