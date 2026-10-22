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Пари Сен Жермен изигра домакинството си в Шампионска лига срещу Барселона във вторник по програма, но медиите в страната съобщават, че следващия мач на парижани вероятно ще бъде отложен.

Става дума за срещата с Лион, която всеки път е сочена от полицията като високорискова. Мачът по програма трябва да се играе в неделя, но в момента се обсъжда вариант за изместването му с 24 часа за понеделник.

През уикенда се очаква да има нови масирани протести в цялата страна, а безредиците в столицата Париж са накарали властите да мислят за преместването на двубоя.

Това не е единствената причина за подобен ход - този уикенд в Париж има и мач от Националната футболна лига. На "Стад дьо Франс" ще играят Питсбърг Стийлърс и Ню Орлиънс Сейнтс.

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В Лига 1 вече направиха една промяна за предстоящия кръг, премествайки мача между Тулуза и Троа от събота за неделя.

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В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.