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Азиатската футболна конфедерация взе решение да отложи турнира за Купата на Азия, който трябваше да се състои в Саудитска Арабия между 7 януари и 5 февруари догодина, след като преди месец страната-домакин стана жертва на смъртонсни ракетни нападения от страна на движението на хутите в Йемен.

Тогава бе ударено летището в Рияд, като 13 души загинаха, а над 300 бяха ранени.

Новите дати на 19-ото издание на турнира са от 27 декември 2027-а до 21 януари 2028-а. Общо 8 стадиона в 3 града в Саудитска Арабия трябва да приемата мачовете от надпреварата, в която актуален шампион е Катар.

От АФК мотивираха решението си с "необичайните обстоятелства и развитие на ситуацията в региона, включително и съществени логистични усложнения и проблеми от гледна точка на пътуването". В позицията си от конфедерацията допълват, че вече са представили новите дати на ФИФА и очакват одобрение от световната централа.

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Това не е първото отложено или отменено спортно събитие на саудитска територия от атаките насам, като тази година няма да се състои и големия демонстративен тенис турнир "Шестимата крале".

Общо 24 държави се класираха за това издание на Купата на Азия, като повечето от тях са редовни участници, а може би най-интересното им е това на Сингапур - националите на страната за първи път си заслужиха място в турнира чрез спортните си постижения, след като при единственото си участие досега го бяха направили посредством това, че страната им бе домакин на турнира през 1984-а.

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