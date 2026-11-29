Двубоят от 16-ия кръг в Първа лига между Септември София и Левски беше отложен заради тежки зимни условия и замръзнал терен на Националния стадион "Васил Левски" след големия валеж от сняг над столицата през последното денонощие.
Домакините от Септември опитаха да подготвят тревното покритие за мача, чийто начален час първоначално беше преместен с 60 минути. След последната среща между съдиите, дежурния делегат и представители на двата клуба, беше взето решение за отлагане на двубоя с 24 часа.
В понеделник преди обяд ще се проведе нова среща, след която ще стане известно дали мачът ще може да се изиграе или ще се наложи още едно отлагане.
Прогнозите са понеделник обаче не са добри и се очаква още по-студено време.