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Испанската кралска футболна федерация (RFEF) отложи всичките 24 двубоя от първия кръг на турнира за Купата на краля, които трябваше да се изиграят в сряда вечер.

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Решението е взето в знак на уважение и солидарност с жертвите на тежкия железопътен инцидент, станал по-рано през деня в провинция Толедо.

От федерацията обявиха, че в следващите дни ще информират за новата програма на турнира и окончателните часове на отложените срещи.

"Голямото семейство на испанския футбол остава обединено в скръбта от тази трагедия и се поставя на разположение на властите, за да помогне на пострадалите", се казва в съобщението на RFEF.

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