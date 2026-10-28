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Испанската кралска футболна федерация (RFEF) отложи всичките 24 двубоя от първия кръг на турнира за Купата на краля, които трябваше да се изиграят в сряда вечер.
Решението е взето в знак на уважение и солидарност с жертвите на тежкия железопътен инцидент, станал по-рано през деня в провинция Толедо.
От федерацията обявиха, че в следващите дни ще информират за новата програма на турнира и окончателните часове на отложените срещи.
"Голямото семейство на испанския футбол остава обединено в скръбта от тази трагедия и се поставя на разположение на властите, за да помогне на пострадалите", се казва в съобщението на RFEF.
Спортът е повече от резултат
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В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас.
Скъпи читатели,
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.
В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.