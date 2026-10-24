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Локомотив (София) продължава да търси първата си победа у дома, а равенството 1:1 вкъщи срещу "Ботев" (Враца) бе съпътствано от викове "Оставка!" по адрес на треньора Любослав Пенев от трибуните в "Надежда".

Първа лига

Столичните "железничари" са най-слабият домакин от началото на първенството и имат едва 2 точки взети у дома. Останалите девет са завоювани при гостувания, а единствената победа за столичани е далеч от дома - срещу Спартак (Варна).

Равенството е най-често срещаният резултат за столичното Локо в първенството, като хиксовете вече са шест на брой, а загубите - пет.

Хосе Гайегос даде преднина на врачани в края на първото полвуреме, когато не сбърка сам срещу вратаря за 1:0.

Рано през второто полувреме пък Анте Аралица осигури точката след гол с глава, центрирането за който бе дело на Спас Делев.

Локомотив е единадесети с 9 точки, докато "Ботев" е десети с 10.

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