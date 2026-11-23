15-кратният шампион на Беларус може да се сбогува с елита

873 Снимка: Getty Images/Guliver Photos

През последните може би двадесетина години най-нормалното нещо за произволен футболен фен, решил да отвори класирането на шампионата на Беларус, бе това да види БАТЕ Борисов на първата позиция. Създаденият през 1973 година заводски отбор имаше три титли на Беларус преди падането на СССР (шампионат, който по онова време се явява 4/5 ниво в съветската футболна пирамида), но в края на 90-те години и началото на новия век постепенно се превърна в хегемон в местния футбол.

И също така редовен участник в европейските клубни турнири, като прогресът се дължеше най-вече на Анатоли Капски, който бе главната движеща сила зад възхода на БАТЕ. Бизнесменът даваше мило и драго за клуба от Борисов, но почина през 2018-а след продължителна битка със заболяване.

В момента начело е синът му Андрей, който обаче явно не се справя толкова добре.

А случайно или не, оттогава БАТЕ не е ставал шампион, след като това неизменно се случваше в продължение на 13 поредни години. В момента някогашният хегемон в беларуския футбол е на една крачка разстояние от бездната, наречена втора дивизия. Доскорошният редовен евроучастник е на петнадесето място от общо шестнадесет тима. Последните два в класирането изпадат директно, а четиринадесетото място дава право на участие на бараж.

Снимка: Getty Images/Guliver Photos

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БАТЕ има 24 точки, с две по-малко от четиринадесетия Днепър (Могилев), а Нафтан е сигурен изпадащ със своите 16. До края на шампионата в Беларус остава точно един кръг и на теория надеждата остава жива.

Проблемът обаче е, че в последната седмица на шампионата в Борисов пристига Ислоч (Минск). Тимът от столицата е втори в класирането и все още има на теория шанс да стане шампион, защото изоастава на точка от лидера Витебск. Така че в събота по обяд на "Борисов Арена" и двата отбора се нуждаят от задължителна победа.

Съперникът на БАТЕ в борбата за спасение Днепър пък гостува на ФК Минск, който е на девета позиция, далеч от опасната зона и също толкова далеч от европейските места.

Снимка: Bulphoto

Всичко това означава, че някогашният евробоец на Беларус може да се окаже аут от елита сред броени дни. БАТЕ за последно игра в групите в Европа през сезон 2018/2019, когато отпадна на 1/16-финал в Лига Европа от Арсенал.

Клубът има пет участия в груповта фаза на Шампионска лига, като родния "Левски" има пръст в историческото първо такова - беларусите отстраняват именно водения от Велислав Вуцов шампион на България през 2008-а.

Година по-късно тимът отстранява Литекс, за да влезе в групите на Лига Европа, а последната му среща с български тим бе с ЦСКА през 2020-а, когато "армейците" спечелиха в квалификациите на ЛЕ.

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