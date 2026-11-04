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Панатинайкос посреща ЦСКА на големия "Олимпийски стадион" в Атина по същите причини, по които дълго време "червените" трябваше да играят своите европейски битки на "Васил Левски".

70-хилядният "Олимпийски стадион" от години е дом на "детелините", но те го приемат за временен такъв и колкото и зрители да се събират за срещите, то обстановката никога не е като у дома. Нещо, което всеки фен на Пао разкрива.

Макар утре Панатинайкос и ЦСКА да са в ролята на опоненти в мача си от Лигата на конференциите, то чисто инфраструктурно двата клуба са в сходна ситуация откъм инфраструктура.

Само преди няколко дни ЦСКА направи финалната крачка и вече е обратно у дома, на новият и модерен "Българска армия". В същото време всеки фен на Панатинайкос отброява дните до влизането на клуба в новия му дом и загърбването на огромния и нефункционален за футбол "Олимпийски стадион".

Снимка: БТА

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Оригиналният дом на Пао е стадион "Апостолос Николаидис" в центъра на столицата, но най-старото футболно съоръжение в страната от години е далеч от нужното ниво, а това принуди Панатинайкос да се премести.

По план още преди 18 години Пао трябваше да има нов стадион за своя вековен юбилей, но огромната криза в Гърция стопира проекта, който наскоро отново бе задвижен и се очаква всичко да бъде готово през месец май.

Така само няколко месеца, след като ЦСКА стъпи на новия си модерен стадион, това се очаква да направи и Панатинайкос, който само преди дни се похвали пред феновете си, че вече слага седалки в един от секторите.

Момент, който бе приет с огромна еуфория от феновете.

Панатинайкос обаче няма да се завърне в историческия си дом в центъра на Атина, а отива на тотално различна място в покрайнините на града, където обаче комплексът ще включва футболен стадион и зали за баскетбол, волейбол и хандбал.

Стадион "Вотаникос", кръстен на квартала, в който ще се намира ще има капацитет от 39 хиляди места и стойността му ще е 125 милиона евро.

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