ПАОК и Десподов се разминават само за продължителността на новия договор
Нападателят иска контракт за две години, клубът предлага 1+1
Гръцкият ПАОК и Кирил Десподов вървят към подновяване на договора на българския национал, но за момента има разминаване единствено за срока на новото споразумение, съобщават медиите в Гърция.
Двете страни са се разбрали за финансовите параметри, но основният момент, по който все още изглежда има търкания, е продължителността на новия договор.
Десподов иска двугодишен договор , който ще му предложи по-голяма сигурност за в бъдеще. От своя страна ПАОК обмисля договор 1+1 година, запазвайки по-голяма гъвкавост по отношение на общата продължителност на сътрудничеството.
Също така за втората година ПАОК е склонен клаузата за евентуално удължаване да бъде двустранно съгласие, а не в полза на клуба. Новината е на спортното радио sport-fm.gr.
Дискусиите обаче продължават, докато Десподов е смятан за един от онези, които ще бъдат от голямо значение за клуба през следващия период. 29-годишният българин е в ПАОК от лятото на 2023-а година и през последните години придоби важна роля в офанзивната част на отбора, допринасяйки както за отбелязването на голове, така и за създаването на попадения.
Настоящият договор на петкратният футболист номер 1 на България изтича на 30 юни 2027-а година.
През новия сезон Десподов все още няма мач за ПАОК заради възстановяването от травма.