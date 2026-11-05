Google Добавете ни като предпочитан източник в Google

Гръцкият ПАОК и Кирил Десподов вървят към подновяване на договора на българския национал, но за момента има разминаване единствено за срока на новото споразумение, съобщават медиите в Гърция.

Двете страни са се разбрали за финансовите параметри, но основният момент, по който все още изглежда има търкания, е продължителността на новия договор.

Десподов иска двугодишен договор , който ще му предложи по-голяма сигурност за в бъдеще. От своя страна ПАОК обмисля договор 1+1 година, запазвайки по-голяма гъвкавост по отношение на общата продължителност на сътрудничеството.

Също така за втората година ПАОК е склонен клаузата за евентуално удължаване да бъде двустранно съгласие, а не в полза на клуба. Новината е на спортното радио sport-fm.gr.

Дискусиите обаче продължават, докато Десподов е смятан за един от онези, които ще бъдат от голямо значение за клуба през следващия период. 29-годишният българин е в ПАОК от лятото на 2023-а година и през последните години придоби важна роля в офанзивната част на отбора, допринасяйки както за отбелязването на голове, така и за създаването на попадения.

Настоящият договор на петкратният футболист номер 1 на България изтича на 30 юни 2027-а година.

През новия сезон Десподов все още няма мач за ПАОК заради възстановяването от травма.

Google Добавете ни като предпочитан източник в Google
ИЗБРАНО
Убийството на йоркито Кнопа изкара стотици на протест в центъра на София (снимки) Днес
Убийството на йоркито Кнопа изкара стотици на протест в центъра на София (снимки)
29464
Луд го прави! Антоанет Пепе юрка до дупка Иво Карамански-син във "Фермата" Лайф
Луд го прави! Антоанет Пепе юрка до дупка Иво Карамански-син във "Фермата"
6946
Кабинетът ударно ремонтира данъчни закони преди бюджет 2027. Какво се променя Бизнес
Кабинетът ударно ремонтира данъчни закони преди бюджет 2027. Какво се променя
17304
Vivacom навлиза в изцяло нова пазарна ниша със смарт решения за дома IT
Vivacom навлиза в изцяло нова пазарна ниша със смарт решения за дома
5827
Анри Троая - великият биограф на величията Impressio
Анри Троая - великият биограф на величията
2918
Испански ресторант беше обявен за най-добрия в света от World's 50 Best Restaurants Trip
Испански ресторант беше обявен за най-добрия в света от World's 50 Best Restaurants
2265
Дженифър Лопес има слабост към едно съвсем обикновено ястие Вкусотии
Дженифър Лопес има слабост към едно съвсем обикновено ястие
2545
Астролог посочи зодиакалните знаци, които са най-склонни към паника Zodiac
Астролог посочи зодиакалните знаци, които са най-склонни към паника
760
НИМХ: Мъгли и студени утрини, особено през почивните дни Времето
НИМХ: Мъгли и студени утрини, особено през почивните дни
447