Нападателят иска контракт за две години, клубът предлага 1+1

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Гръцкият ПАОК и Кирил Десподов вървят към подновяване на договора на българския национал, но за момента има разминаване единствено за срока на новото споразумение, съобщават медиите в Гърция.

Двете страни са се разбрали за финансовите параметри, но основният момент, по който все още изглежда има търкания, е продължителността на новия договор.

Десподов иска двугодишен договор , който ще му предложи по-голяма сигурност за в бъдеще. От своя страна ПАОК обмисля договор 1+1 година, запазвайки по-голяма гъвкавост по отношение на общата продължителност на сътрудничеството.

Също така за втората година ПАОК е склонен клаузата за евентуално удължаване да бъде двустранно съгласие, а не в полза на клуба. Новината е на спортното радио sport-fm.gr.

Дискусиите обаче продължават, докато Десподов е смятан за един от онези, които ще бъдат от голямо значение за клуба през следващия период. 29-годишният българин е в ПАОК от лятото на 2023-а година и през последните години придоби важна роля в офанзивната част на отбора, допринасяйки както за отбелязването на голове, така и за създаването на попадения.

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Настоящият договор на петкратният футболист номер 1 на България изтича на 30 юни 2027-а година.

През новия сезон Десподов все още няма мач за ПАОК заради възстановяването от травма.

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