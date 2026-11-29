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Европейският клубен шампион от последните два сезона Пари Сен Жермен вече има преднина от 6 точки на върха във френското първенство след победа с 2:0 над Лориен на "Парк де Пренс". Столичани, които неизменно печелят титлата в Лига 1 вече пет поредни години, взеха трите точки в девети пореден мач от местната лига и се откъснаха пред съгражданите си от ФК Париж.

20-годишният Сени Маюлу изведе домакините напред в 32-ата минута, след като получи асистенция от друг младок - Дро Фернандес и завърши отлична атака на шампионите.

Маюлу е в невроятна форма, като в последните 7 мача, в които е играл, е участвал в 8 попадения - вкарал е 5 и асистирал за още 3. ПСЖ пък е вкарвал поне веднъж вече в 55 последователни шампионатни мача.

Носителят на "Златната топка" за 2025 година Осман Дембеле вкара втори гол в 67-ата минута, за да гарантира трите точки за домакините.

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Пет минути преди края Ибрахима Балде пропусна да намали за Лориен, след като не уцели вратата от дузпа.

ПСЖ е лидер с 29 точки, шест повече от втория ФК Париж, който в петък вечер загуби от Брест като гост.

Лориен е единадесети с 16.

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