"Моряците" записаха и първата си суха мрежа за 12 кръга от старта на сезона

767 Снимка: Bulphoto

Отборът на Черно море прекъсна ужасната си серия в елита и постигна първа победа от лятото насам.

"Моряците" победиха Септември с 2:0 у дома, като по този начин се отлепиха от дъното на Първа лига и пратиха столичния си съперник там.

За Черно море победата бе първа в елита от 21 август насам - повече от два месеца чакане, в което отборът записа две ремита и три поражения, пратили го на последната позиция.

Онази победа над Дунав бе единствена за "моряците" до днес, когато на "Тича" пристигна столичният Септември.

Снимка: Bulphoto

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Решителни за победата се оказаха два гола през първата част, но дозата шанс, защото през второто полувреме гостите на три пъти целиха греда, без да успеят да поразят вратата на Кристиян Томов.

Георги Лазаров откри в 15-ата минута, когато се възползва от неразчетено излизане на противниковия вратар и му вкара от сериозно разстояние.

Малко по-късно резултатът вече бе 2:0 след отлично насочен удар на Васил Панайотов, а към този момент изглеждаше, че Черно море ще има лека вечер на "Тича".

Нищо подобно, защото Септември имаше достатъчно шансове да се върне в мача и да опита дори да изравни, но съдбата обърна гръб на гостите.

Един отменен гол, три греди и още няколко пропуска, които означаваха първа суха мрежа за Черно море от началото на сезона.

Така след 12 кръга "моряците" вече са предпоследни с 9 пункта, а последен вече е отборът на Септември с точка по-малко.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.