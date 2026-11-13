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Бруно Фернандеш е отказал втора оферта от Манчестър Юнайтед за нов договор, който да го задържи в клуба. Настоящият контракт на капитана изтича след края на сезона, но Юнайтед има право да активира клауза за още 12 месеца. Това обаче пак трябва да стане със съгласието на футболиста. И това трябва да се случи преди 1 януари 2027 г., защото след тази дата клаузата вече не е валидна.

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32-годишният португалец не е приел предложението, сложено на масата от шефовете миналата седмица. Първата оферта бе през септември, но и тя не удовлетвори Бруно и екипа около него.

Според английските медии Фернандеш иска промяна и да премине в клуб, в който ще се бори за най-важните трофеи в Европа. Халфът няма да премине в друг английски отбор, но интерес към него ще има със сигурност и от Испания, и от Италия.

Той е в Юнайтед от 7 години и е най-голямата звезда на отбора, който обаче редува стабилни сезони с провали. И е далеч от това да е конкурентен за титлата на Англия или в Шампионската лига.

Не е ясно как ще се отрази на преговорите и евентуално решение на Бруно назначението на новия треньор Маурисио Почетино, който започва работа в клуба от следващата седмица.

 

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