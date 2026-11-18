България ще гледа отстрани, а следващото ни участие ще е в турнир с различен формат

517 Снимка: АР/БТА

Основната фаза на турнира Лига на нациите приключи след изиграването на всички мачове от групите на четирите лиги.

Това е последното издание на надпреварата в този формат, а с предстоящите плейофи ще се определи как ще изглеждат отделните лиги при следващото издание през есента на 2028-а.

Участието на България е ясно на всички ни и то бе позорно, като родният национален тим завърши на третото място в група с Исландия, Естония и Люксембург.

Родният тим загуби от всеки от опонентите си, което се случи за първи път в историята си, а само с 4 точки в актива си България нямаше как да се бори за нищо повече в този турнир и през следващото му издание ще бъде в Лига "С", която вече става най-ниското ниво на европейския футбол.

Спортът е повече от резултат Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

В следващото издание през есента на 2028-а България ще е част от Лига "С" с още 17 отбора. Всичките 18 участника ще бъдат разделени в три урни от по шест, а всеки отбор ще играе срещу два съперника от всяка урна.

Това прави шест мача - три у дома и три като гост, а в края всичките 18 отбора участват в общо класиране. Формат, копиран от европейските клубни турнири.

Абсолютно същият ще е форматът и на останалите две лиги "А" и "В", а съставът на трите лиги ще бъде определен чрез плейофи през март.

Но преди тях по-важният етап са финалите, до които достигнаха осем отбора - първите два от всяка група в Лига "А", като те ще спорят за трофея от настоящото издание.

Това са победителите в групите Франция, Германия, Англия и Португалия, както и завършилите на второ място Белгия, Нидерландия, Испания и Норвегия.

Утре ще се тегли жребий за четвъртфиналите, а също така се очаква и определянето на домакин за финалната фаза през юни, където ще се срещнат четирите полуфиналиста.

Снимка: Getty Images

Ето и класирането в групите от Лига "А":

Група "А1": Франция 13т. Белгия 12т. Италия 10т. Турция 0т.

Група "А2": Германия 11т. Нидерландия 11т. Гърция 11т. Сърбия 0т.

Група "А3": Англия 15т. Испания 15т. Хърватия 6т. Чехия 0т.

Група "А4": Португалия 15т. Норвегия 9т. Дания 9т. Уелс 3т.

Победителите в четирите групи ще имат гарантирано място в плейофите за Евро 2028, но това едва ли е от значение , защото всеки от тях почти сигурно ще успее да намери място на първенството чрез квалификациите.

Това обаче е важно за отборите от Лига "В", където групите спечелиха Швейцария, Северна Ирландия, Австрия и Швеция. Ако някой от тези отбори се провали в квалификациите, то той ще има втори шанс чрез плейофите.

Тези четири отбора ще бъдат в Лига "А" през следващото издание на турнира, а в плейофите между лигите "А" и "В" с жребий ще се определят четирите дуела.

В едната урна са застрашените от изпадане Сърбия, Уелс, Хърватия и Дания, които ще играят срещу Словения, Унгария, Република Ирландия или Босна.

Ето класирането в групите от Лига "В":

Група "В1": Швейцария 16т. Словения 11т. Шотландия 7т. Северна Македония 0т.

Група "В2": Северна Ирландия 12т. Унгария 11т. Украйна 7т. Грузия 2т.

Група "В3": Австрия 12т. Ирландия 8т. Косово 6т. Израел 4т.

Група "В4": Швеция 14т. Босна 11т. Полша 5т. Румъния 3т.

Снимка: Getty Images

Завършилите на последните четири места отбори - Северна Македония, Грузия, Израел и Румъния ще играят плейофи за запазване на мястото си в Лига "В".

Те ще бъдат срещу завършилите на второ място отбори в Лига "С", които са Беларус, Купър, Фарьорски острови и Естония.

Победители в Лига "С" са Албания, Черна гора, Словакия и Исландия, като освен място в Лига "В" през следващото издание, тези отбори имат над 90% шанс да получат втори шанс за класиране на Евро 2028 чрез плейофите.

Ето и класирането в групите от Лига "С":

Група "С1": Албания 15т. Беларус 10т. Финландия 10т. Сан Марино 0т.

Група "С2": Черна гора 16т. Кипър 8т. Армения 6т. Латвия 2т.

Група "С3": Словакия 12т. Фарьорски острови 8т. Молдова 7т. Казахстан 3т.

Група "С4" Исландия 14 т. Естония 12т. България 4т. Люксембург 3т.

В тази лига няма изпадащи, защото от следващото издание към нея се присъединяват отборите от Лига "D".

Това са Малта, Азербайджан, Андора, Литва, Гибралтар и Лихтенщайн.

Снимка: БТА

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.