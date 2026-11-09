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Защитникът на Барселона и националния тим на Испания - Пау Кубарси, бе отличен с традиционната награда "Golden Boy", връчвана на най-добрия млад футболист за годината.

19-годишният бранител заслужи отличието си със силното представяне с екипа на Барселона, но и най-вече с това, което направи през лятото с националния тим.

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Кубарси бе просто перфектен по време на Мондиала, който Испания спечели, а бранителят неслучайно бе отличен за най-добър млад играч на първенството и за най-добър бранител.

Представяне, което няколко месеца по-късно му донесе и традиционната награда "Golden Boy" за №1 сред младите играчи на планетата.

Той е първият бранител с тази награда от 2018-а насам, когато призът бе връчен на Матийс де Лихт, по това време играч на Аякс.

Пау Кубарси е четвъртият испанец и четвъртият футболист на Барселона, който получава отличието в последните шест издания.

През 2021-а наградата взе Педри, а година по-късно тя отиде при Гави. След тях бе отличен Джуд Белингам от Реал, преди призът да се върне в ръцете на играч на Барса чрез Ламин Ямал.

Преди година наградата взе Дезире Дуе от ПСЖ, а сега №1 сред младите е Пау Кубарси.

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