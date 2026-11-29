Барселона не пропусна да се възползва от издънката на Реал

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Барселона не пропусна да се възползва от загубата на Реал Мадрид срещу Алавес и постигна поредна победа в Ла Лига, за да излезе с голяма разлика напред.

В 14-ия кръг на Ла Лига каталунците спечелиха убедително с 5:1 гостуването си на Депортиво Ла Коруня, като шоуто откраднаха Рафиня и Ламин Ямал. Бразилецът отбеляза хеттрик, а испанецът веднъж, давайки и две асистенции.

Така Барса постигна пореден разгром през сезона и вече има 56 гола в само 14 мача от Ла Лига. Активът е 39 точки, което е с пет повече от този на втория Реал и шест повече от третия Атлетико.

Каталунците имаха страхотно начало на шумния "Риасор", като поведоха още във втората минута. Ламин Ямал пробва пак към Дани Олмо, а последният находчиво пропусна топката, с което заблуди цялата защита на Депортиво, а кълбото влезе във вратата покрай всички - 1:0.

Следващите минути обаче бяха най-добрите за Депортиво в целия мач. Домакините първо изпуснаха златен шанс чрез Йеремай, но в деветата минута Пиер-Емерик Обаменяг се възползва от груба грешка на Пау Кубарси преди технично да вкара на бившия си отбор за 1:1.

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В 14-ата минута Жоан Гарсия направи супер спасяване на вратата на Барса, а в 20-ата Дани Олмо върна аванса на своите след гол с глава след центриране на Антъни Гордън от аут линията.

Мачът беше предрешен в 50-ата минута с третия гол за Барса. Вкара го Рафиня с глава след супер центриране на Ямал.

До края на мача бразилският национал вкара още два гола. Първо се разписа в 83-ата минута, а след това и в 91-ата след нова асистенция на Ямал.

В друг мач от деня Осасуна и Валенсия завършиха наравно 1:1.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.