По думите му Левски е искал срещата да бъде прекратена на почивката

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Петима фенове на Левски са в болница в Марсилия, като един от тях е тежко пострадал след ексцесиите, предшествали двубоя между родния шампион и Олимпик Марсилия.

Информацията за броя на пострадалите идва от колегите от "Dsport.bg", които са на място на "Велодром", като и самите те няма как да знаят повече подробности за това колко тежко е тежко пострадалият и какво е състоянието на всеки от петимата, приети в болница.

Пред тях застана и Даниел Боримиров след дълга среща с делегат, представители на Олимпик Марсилия и на местната власт, продължила повече от час.

Това бе и първата реакция на човек от ръководството на Левски, като Боримиров заяви, че делегатът на мача е бил категоричен, че срещата трябва да се доиграе.

Ето и какво каза той за цялата ситуация:

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"Към момента нямаме информация за хора в болницата. Днес е ден, в който не можем да говорим за футбол. "Велодром" се превърна в бойно поле, алармирахме УЕФА преди три седмици. Хората от УЕФА не взеха мерки и кръвта е по техните ръце. С тяхното бездействие не предприеха нищо за риска. Някои хора там само седят и си мърдат пръстчетата. Нищо не правят. Нямаше мач, имаше война Ние се опитахме да прекратим мача, но делегатът не се съгласи. Португалският делегат каза, че до него няма информация, която да прекрати мача. Делегатът каза, че ще е по-опасно за сигурността, ако мачът бъде прекратен. Той каза още, че феновете могат да слязат на терена и да стане още по-страшно. Преди малко имаше събиране. Говорихме с префектурата на Марсилия, казаха, че ще окажат пълно съдействие. Дори клубът Марсилия пое ангажимент да окаже съдействие за пострадалите. Въпросите ми бяха защо и как такава група влезе при нашите фенове. Нямаше кой да помогне. Нямам думи да опиша случилото се. Няколко пъти намеквахме. Очаквам повече мачове да не се играят на този стадион. Мерките трябва да са за провеждането на нормален мач. Футболът трябва да доставя удоволствие. Не може хората в УЕФА да стоят и да си клатят краката и да допускат да се играят такива мачове. Лично разговарях с Външното министерство. Препращал съм имейли на УЕФА. Префектурата, която е директно към Макрон, взима решенията".

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