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Естудиантес ла Плата стигна финала на Копа Либертадорес след нощ на невероятна драма на "Маракана".

Аржентинският отбор оцеля някак под натиск от Фламенго, добра се до 0:0, както завърши и първата среща на неговия стадион. Регламентът на турнира не предвижда продължения, та се пристъпи веднага към дузпи.

А там герой стана 40-годишният вратар Фернандо Муслера, който спаси ударите на трите най-големи звезди на Фла - Жоржиньо, Лукас Пакета и Бруно Енрике. За гостите, които са прочути в цяла Южна Америка с изключителната си непримиримост и прякор "пинчаратас" ("убождащи, гадни плъхове"), изпусна само един изпълнител от 11 метра - Едуин Сетре.

Преди това гостите играха почти цяло второ полувреме с 10 души след червен картон на Балтасар Родригес. Но издържаха.

Така Естудиантес е на финал за първи път от 2009 г., когато спечели четвъртата си Копа Либертадорес.

И ще срещне там Палмейрас.

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Големият мач ще е на 28 ноември в Монтевидео, а това е още един велик момент за Муслера - той ще опита да спечели най-големия трофей на континента у дома.

Триумфът е пълен за "плъховете", които напълно оправдаха репутацията си, трупана от 50-те години на миналия век. Непримирими дори в ролята на пълен аутсайдер, те елиминираха последователно Коринтианс и Фламенго - отбори с тройно по-голям бюджет и далеч по-звездни състави от тях.

Прякорът "пинчаратас" идва именно от навика им да "хапят" фаворизирани отбори и никога пред никого да не отстъпват.

На финала ги чака Палмейрас също от Бразилия, и също далеч по-мощен като икономически сили и футболен ресурс. Но отново никой няма да смее да отпише аржентинците.

А те могат да прекъснат удивителната поредица от бразилски коронации в турнира. След 2018-а, когато Ривер Плейт вдигна Копа Либертадорес, тя пада в ръцете само на отбори от Бразилия - три пъти Фламенго, два пъти Палмейрас, по веднъж Флуминензе и Ботафого.

Снимка: Getty Images

Снимка: Getty Images

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