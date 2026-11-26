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Маурисио Почетино опита да копира Жозе Моуриньо от най-силните дни на Специалния, след като Манчестър Юнайтед не победи като гост Спортинг в Шампионската лига.

Мачът в Лисабон завърши 2:2, а няколко съдийски решения ядосаха аржентинския треньор. Едно от тях бе доста озадачаващо отменяне на гол на Амад Диало за 1:1 през първото полувреме, имаше и спорно отсъждане на дузпа за домакините, както и отменено второ попадение в края на Юнайтед след намеса на ВАР.

На пресконференцията си Почетино застана срещу въпросите, а първият - естествено, бе за рефера Шимон Марчиняк.

Вместо отговор Маурисио само клатеше глава и сочеше лицето си, без да обели дума. Един вид - "ясно е, така е, вижте ми реакцията, но няма да говоря".

Това е извадено от най-добрите образци на Жозе, който няколко пъти след такива двубои, в които смята, че отборът му е ощетен, предпочита да не говори. От една страна, за да не бъде глобяван за думи към съдиите, а второ - така по-ярко подчертава колко "тежко е порязан" отборът му.

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Все пак Почетино каза и няколко думи за мача, извън шоуто с мимиките за рефера:

"Хареса ми как играхме, показахме характер. Трудно могат и да се намерят други мачове, в които отборът да е бил санкциониран толкова много...

Те имаха предимство, защото през уикенда не пуснаха всичките си титуляри, а тези, които играха, бяха на терена ограничен брой минути. Очевидно чакаха двубоя с нас.

Ние пък бяхме с 10 човека срещу 11, в нашия мач с Ливърпул...

Съдията ни наказа за различни неща и всяко решение бе ключово, но мисля, че тези, които са гледали срещата изцяло, са видели за какво става въпрос.

Мога да кажа единствено, че се гордея с играчите. Днес показахме начина, по който искаме да играем. Работим заедно само от седмица, така че съм наистина горд."

Юнайтед има 7 точки в Шампионската лига все още държи съдбата си за място в топ 8 в собствените ръце. В оставащите три срещи тимът на Почетино играе с РБ Лайпциг и Байерн на свой терен, както и с Виляреал навън.

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