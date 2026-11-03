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Спортно-техническата комисия към Българския футболен съюз обяви куп промени в програмата на efbet Лига и Втора лига. Мачът между Дунав (Русе) и ЦСКА от 16-ия кръг на шампионата е преместен от 29 ноември (неделя) за 1 декември (вторник) по желание на "армейците".

ЦСКА

На 26 ноември (четвъртък) отборът на Маркус Гиздол приема Трабзонспор в двубой от основната фаза на Лигата на конференциите и именно това е причината за промяната на датата.

"По искане на ПФК "ЦСКА" Сф на основание чл. 44, ал. 1 буква а/ и съгласувано с Нова Броудкастинг груп и БПФЛ, срещата от XVI ти кръг на ППФЛ /efbet лига/, между отборите на ФК "Дунав от Русе" Рс и ПФК "ЦСКА" Сф, по програма на 29.11/неделя/2026 г., ще се играе на 01.12/вторник/ от 18.30 ч.

Поради заетост на стадион "Берое", срещата от XVI ти кръг на ВПФЛ, между отборите на ПФК "Берое" СЗ и ФК "Вихрен", по програма на 14.11/събота/2026 г, ще се проведе на 15.11/неделя/ 2026 г. от 15:30 ч.

Срещата от XVI ти кръг на ППФЛ /efbet лига/, между отборите на ПФК "Арда" Кж и ФК "ЦСКА 1948" Сф, ще се играе по програма на 29.11/неделя/2026 г от 13.30 ч, вместо от 12.30 ч.

Срещата от XVI ти кръг на ППФЛ /efbet лига/, между отборите на ПФК "Септември" Сф и ПФК "Левски" Сф, ще се играе по програма на 29.11/неделя/2026 г от 16.00 ч, вместо от 15.00 ч.

Срещата от XVI ти кръг на ППФЛ /efbet лига/, между отборите на ПФК "Локомотив 1929" Сф и ПФК "Славия" Сф, ще се играе по програма на 27.11/петък/2026 г от 18.30 ч, вместо от 18.00 ч.

Срещата от XVI ти кръг на ВПФЛ, между отборите на ПФК "Добруджа 1919" Дч и ФК "Етър" ВТ ще се играе по програма на 15.11/неделя/ 2026 г. от 13:30 ч, вместо от 14.30 ч.

Срещата от XVI ти кръг на ВПФЛ, между отборите на ФК "Марек 1915" Дуп. и ФК "Черноморец 1919" Бс ще се играе по програма на 14.11/събота/ 2026 г. от 14:30 ч, вместо от 13.30 ч.".

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