Роналдо е във форма за клубния си отбор

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Кристиано Роналдо не спира да бележи за Ал Насър. Португалският ветеран вкара и във втория мач на клубния си отбор след паузата за националните отбори, като този път това бе двубой от Шампионската лига на Азия, а Кристиано и компания победиха Нефтчи (Фергана) от Узбекистан с 3:1 у дома.

Мачът започна със закъснение, тъй като Гражданската отбрана на Саудитска Арабия издаде предупреждение за безопасност 15 минути преди насрочения старт в Рияд, който през последните дни беше цел на ракети, изстреляни от хутите в Йемен.

Така от началото на сезона №7 има 5 попадения в 9 мача във всички турнири за саудитския клуб.

Общият брой на головете в кариерата на легендата вече е 981 и той се доближава все повече до заветната си цел, а именно да вкара общо 1000 попадения.

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41-годишната суперзвезда вкара втория гол за Ал Насър в 42-ата минута, след като девет по-рано Анжело Габриел бе открил резултата за домакините.

Алишер Одилов върна интригата и намали за гостите, но червен картон на Икромджон Алибаев до голяма степен уби интригата, а Анварджон Гофуров си вкара автогол 12 минути преди края за 3:1.

Ал Насър е осми в класирането с 3 точки след два изиграни кръга. Нефтчи е на седмото място със същия актив, а на челните места са Ал Аин от ОАЕ и иранския Естеглал, които са единствените два отбора с пълен актив от 6 точки.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.