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Нотингам Форест задълбочи кризата в Манчестър Сити, нанасяйки на "гражданите" трето поредно поражение в Премиър лийг след домакински триумф с 3:1 на "Сити Граунд".

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Ако може да се направи паралел с историята, то футболистите на Оливер Глазнер си взеха 3 точки от съперника-богаташ, точно както приказния герой-благородник Робин Худ, който е оперирал в Шеруудската гора близо до Нотингам, е правел с богатите и е давал на бедните. А някои фенове вероятно могат и да съзрат Ман Сити в ролята на злодей, след като тимът бе признат за виновен за 115 финансови нарушения...

В основата на победата на двукратните европейски шампиони тази вечер бе Лиъм Делап, а това вероятно е било още по-болезнено за гостите, защоот Делап започна професионалната си кариера именно в Манчестър.

Kуня откри резултата в полза на Форест още в шестата минута, когато отне топката в средата на терена, напредна необезпокояван и преодоля Джанлуиджи Донарума - 1:0.

Делап нанесе първия от двата си голови удара в 18-ата минута, като го стори по наистина впечатляващ начин. Нападателят, син на култовта фигура от близкото минало Рори Делап от бойкия тим на Стоук, пое топката още зад центъра и пробяга почти половината терен, за да забие майсторски гол с изстрел точно под гредата и да направи резултата 2:0.

Снимка: Getty Images

Раян Шерки намали за Сити в 52-ата, също с много красив гол, когато от движение с левия крак засече топката на границата на наказателното поле и опита да скъса мрежата - 2:1.

Последната дума обаче бе на Делап, който сякаш прие предизвикателството и отговори с дори по-красив гол. Като отново помогна за отнемането на топката в защита и после тича търпеливо, вече през почти целия терен, за да матира Донарума за втори път с изстрел точно до гредата и да покачи до 3:1 при оставащи 17 минути.

Сити остава втори с 21 точки, но може да бъде задминат от Брайтън още утре. Форест пък е шестнадесети с 9.

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