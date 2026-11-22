Тейжон Бюканън откри резултата в петата минута, а две минути по-късно Тани Олувасей се разписа. Ламин Ямал пропусна дузпа в 23-ата минута.
След почивката тимът на Ханзи Флик подобри значително играта си и стигна до три гола в рамките на десет минути. Първо Жерард Мартин вкара с глава. След това Фермин Лопес изравни, а автогол на Пау Наваро направи резултата до 3:2. Домакините пропуснаха още възможности, а в добавеното време Наваро бе изгонен, след като получи втори жълт картон.
Спортът е повече от резултат
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Барса записа четвърта поредна победа във всички турнири и е на върха, като си върна аванса от три точки пред Реал Мадрид.