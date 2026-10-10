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Двата отбора с име Локомотив, от София и Пловдив, остават съседи в класирането на родния шампионат след днешния двубой помежду си. Срещата помежду им завърши при резултат 1:1 и добави по точка в актива и на двата отбора, които са в долната половина на таблицата.

Феновете на пловдивчани станаха поредните, които изразиха подкрепата си към Любослав Пенев. Треньорът на домакините има своята история с пловдивското Локо, след като завърши кариерата си именно там, а по-късно бе и треньор на отбора.

Раян Лейтен даде аванс на "смърфовете" в седмата минута, когато на далечната греда засече центриране на Крист Лонгвил, но трябваше да изчака няколко минути преди да се зарадва, тъй като ВАР преглеждаше ситуацията за засада. Такава не бе отсъдена и гостите поведоах с 1:0.

Мохамед Медфай обаче върна столичани в играта в 33-ата минута, когато от границата на вратарското поле засече с глава наистина перфектно центриране на Спас Делев от около 25 метра разстояние и изравни - 1:1.

След почивката така и не видяхме повече голове, поне не и редовни - Ивайло Иванов вкара за гостите, ала нарушение преди това доведе до отмяна на попадението. За сметка на това съдията Геро Писков не бе пестелив откъм картони и вдигна общо шест официални предупреждения.

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Локомотив (Пловдив) е десети с 8 точки, като ситауцията около бъдещето на клуба продължава да е неясна.

Локомотив (София), също с 8 точки, е на следващата единадесета позиция, като това бе пето равенство за тима през сезона.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.