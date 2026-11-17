Почетино препоръчва на Гуардиола да поеме националния отбор на САЩ
Аржентинецът днес ще води селекцията за последен път
Маурисио Почетино заяви, че би посъветвал Пеп Гуардиола да стане новият селекционер на националния отбор на САЩ, ако получи такава оферта.
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54-годишният аржентинец напуска тази позиция, за да поеме Манчестър Юнайтед от утре. Той подписа договор за две години и половина с "червените дяволи".
Днес ще води отбора на САЩ за последен път - в реванша от четвъртфиналите на Лигата на нациите на КОНКАКАФ срещу Хаити, като мачът ще се проведе в Синсинати.
55-годишният Гуардиола си взе едногодишна почивка, след като напусна "Сити" през май.
Според информации Гуардиола би могъл да бъде кандидат за наследник на Почетино в САЩ, въпреки че все още не е имало официален контакт между испанеца и Футболната федерация на САЩ.
"Разбира се, нека Гуардиола приеме! Тук ще намери наистина добри играчи, добри хора и футболистите биха паснали на неговия стил", заяви аржентинецът.
Почетино, който преди това е водил Тотнъм и Челси, заменя Майкъл Карик в Юнайтед, след като тимът се озова в зоната на изпадащите преди паузата за националните отбори.
Първото изпитание за аржентинеца след завръщането му във Висшата лига е гостуване на "Анфийлд" срещу заемащия четвърто място Ливърпул в неделя.
"Те вече са там и подготвят всичко, защото от сряда, когато пристигнем, ни чака непрекъсната работа. За мен това не е трудно. Мисля, че сме добре подготвени за бърза смяна на обстановката", добави той.