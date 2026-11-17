Аржентинецът днес ще води селекцията за последен път

1350 Снимка: GettyImages

Маурисио Почетино заяви, че би посъветвал Пеп Гуардиола да стане новият селекционер на националния отбор на САЩ, ако получи такава оферта.

54-годишният аржентинец напуска тази позиция, за да поеме Манчестър Юнайтед от утре. Той подписа договор за две години и половина с "червените дяволи".

Днес ще води отбора на САЩ за последен път - в реванша от четвъртфиналите на Лигата на нациите на КОНКАКАФ срещу Хаити, като мачът ще се проведе в Синсинати.

55-годишният Гуардиола си взе едногодишна почивка, след като напусна "Сити" през май.

Според информации Гуардиола би могъл да бъде кандидат за наследник на Почетино в САЩ, въпреки че все още не е имало официален контакт между испанеца и Футболната федерация на САЩ. "Разбира се, нека Гуардиола приеме! Тук ще намери наистина добри играчи, добри хора и футболистите биха паснали на неговия стил", заяви аржентинецът.

Почетино, който преди това е водил Тотнъм и Челси, заменя Майкъл Карик в Юнайтед, след като тимът се озова в зоната на изпадащите преди паузата за националните отбори.

Спортът е повече от резултат Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

Първото изпитание за аржентинеца след завръщането му във Висшата лига е гостуване на "Анфийлд" срещу заемащия четвърто място Ливърпул в неделя.

"Те вече са там и подготвят всичко, защото от сряда, когато пристигнем, ни чака непрекъсната работа. За мен това не е трудно. Мисля, че сме добре подготвени за бърза смяна на обстановката", добави той.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.