Почетино ще изгражда Юнайтед от нулата: Миналото няма да ни помогне
Аржентинецът даде пресконференция преди дербито с Ливърпул
Маурисио Почетино обеща да изгради Манчестър Юнайтед "от нулата" и призова футболистите си да забравят за проблемите в близкото минало на клуба, преди предстоящото тежко първо изпитание - гостуване на Ливърпул в неделя.
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Аржентинецът, който пое поста след трудния старт на сезона за Юнайтед, демонстрира оптимистична нагласа по време на първата си пресконференция като мениджър на отбора. Той заяви, че е концентриран върху създаването на нова идентичност, а не размишления върху предишни неуспехи.
"Идваме с идеята да създадем нещо от нулата въз основа на нашите собствени идеи и философия, както и по начина, по който обичаме да работим", коментира Почетино, поглеждайки към помощник-треньора Хесус Перес, който също присъстваше на днешната среща с медиите.
"Става въпрос за изграждане на наш собствен път. Миналото няма да ни помогне. Няма смисъл да мислим за вчерашния ден. Усещаме подкрепата и ще работим изключително усърдно, за да помогнем на играчите да разгърнат потенциала си. Това е приоритетът", продължи специалистът, цитиран от агенция Reuters.
Първите дни на Почетино на новата му длъжност са изключително напрегнати. Той напусна Съединените щати в ранните часове на сряда и веднага започна поредица от срещи с играчите и спортно-техническия щаб.
Попитан каква е първоначалната му цел, той отговори с усмивка: "Да се наспя".
Маурисио Почетино отказа да оправи критики по повод ситуацията, която е заварил.
"Става въпрос за това да наложим идеята да бъдем смели и да пренесем това на терена. Не можем да обсъждаме данни без контекст. Лесно е да се манипулират цифри, но трябва да бъдем честни - понякога те не отразяват реалността, която виждаме на терена. Ние не сме тук, за да критикуваме или отричаме направеното досега, а за да изградим нещо заедно", обясни аржентинският треньор.
Почетино също така даде ясно да се разбере, че очаква да има думата при селекцията на футболисти и по по-широки футболни въпроси, като същевременно поема отговорността за постигнатите резултати.
"През цялата си кариера съм бил треньор, старши треньор, мениджър. В това отношение нещата не се променят особено. Знам, че като старши треньор аз съм човекът, който утре ще определи състава за неделя, ще избере единадесеторката и ще прави смените. Знам също, че в бъдеще бих искал да участвам във вземането на всички ключови решения, които засягат тима", отбеляза още новият мениджър на Манчестър Юнайтед.