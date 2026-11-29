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Маурисио Почетино определено не се наслаждава на мечтан старт начело на Манчестър Юнайтед. Аржентинецът загуби първите си два мача с по 0:4 - съответно като гост на Ливърпул и като домакин на Брентфорд, а след фиаското на "Олд Трафорд" заяви, че изглежда това е реалността и тя трябва да бъде приета.

"Опитваме се да търсим начини, за да продължим да се подобряваме и сме тук, за да го направим. Труден момент, разбира се. Може би ще ми кажете: "По-трудно, отколкото очаквате?" Разбира се, да, защото никога не очакваме подобен резултат, но това е реалността и трябва да я приемем", каза аржентинецът. "Трябва да знаем къде се намираме. Това се нашата реалност. Добре, ние сме Манчестър Юнайтед, но не можеш да печелиш само с емблемата и с историята. Трябва да се справим с опонента във всички области и след това да бъдем много по-добри, за да спечелим мача", добави още той.

Почетино завърши изказването си с надежда, че следващата му среща с медиите ще бъде след положителен резултат.

В сряда вечер Юнайтед гостува на Нюкасъл, а три дни по-късно е домакин на Ковънтри, като и двата мача са от първенството.

Манчестър е на предпоследното деветнадесето място с 8 точки, като само Кристъл Палас има по-лош актив - 7.

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