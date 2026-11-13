Големият вратар е юноша на Черноморец и рекордьор по мачове за Нефтохимик

989 Снимка: Дир.БГ

На 73-годишна възраст е починал легендарният бургаски вратар Дражо Стоянов, съобщи неговия съотборник Неделчо Матушев, с който ги свързва и роднинска връзка.

Стоянов е получил втори силен инсулт през нощта на 12-и срещу 13-и ноември. Все още няма точна дата за погребението на бившия футболист, като вероятно това ще се случи в неделя или понеделник.

Дражо Стоянов е роден на 16 май 1953 година в Бургас и е юноша на Черноморец, а в кариерата си играе само за три клуба. През 1973-а година е привлечен в ЦСКА, като с "армейците" става шампион на България и два пъти носител на купата на страната. Следват шест години в Черноморец от 1974-а до 1980-а година и още 10 в другия бургаски отбор Нефтохимик, на когото е първи капитан след сливането на "зелените" с Локомотив (Бургас).

В професионалната си кариера е изиграл над 380 мача, има и пет гола - четири от дузпи и един от собствената си врата със силен шут.

Рекордьор е по брой мачове за Нефтохимик с 277 срещи, след него е Станимир Димитров с 264.

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След края на кариерата си работи като треньор в Нефтохимик и в други бургаски отбори, дал е път на много от по-младото поколение бургаски вратари.

"Акули, Днес е починал Дражо Стоянов. Завинаги остава един от нас! Много добър вратар, много добър съотборник, изключителен човек и приятел. Дражо Стоянов изписа своя страница от историята на Черноморец и винаги ще го помним само с добро. Съболезнования на семейството и близките му. Бог даде покой на душата му", написаха от Черноморец на страницата си.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.